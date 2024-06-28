Смоленск, 28 июня, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали над территорией пяти регионов 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 28 июня сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

В ночь на пятницу украинские войска попытались совершить террористические атаки с применением БПЛА на территории Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале, 12 беспилотников средства ПВО перехватили и уничтожили в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному — в Воронежской и Ростовской областях.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили в небе над регионом девять дронов-камикадзе ВСУ. В результате падения обломков беспилотников никто не пострадал, повреждений удалось избежать. В Брянской области при падении подавленного БПЛА повредило крышу административного здания.

В Тамбовской области около 04:35 по местному времени (совпадает с мск) после прилёта беспилотника на нефтебазу в Мичуринском районе вспыхнул пожар. По словам губернатора региона Максима Егорова, распространение огня удалось локализовать. К тушению пожара привлекли силы пожарной охраны предприятия и 11 пожарных расчётов МЧС России. В результате произошедшего никто не пострадал.