Варшава, 29 июня, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда продлил срок пребывания военного контингента США, Канады и Великобритании в стране до конца 2024 года, заявило Бюро национальной безопасности республики.

Artur Widak/Global Look Press

«Президент Республики Польша издал указ, разрешающий находиться на территории страны до 31 декабря 2024 года вместе с оружием и боевыми средствами контингенту союзных войск из стран: США — до 6 500 солдат, Великобритании — до 700 солдат, Канады — до 350 солдат», — сообщила спецслужба в соцсети X (бывший Twitter).

Также Дуда продлил пребывание польских военных в Литве, Турции и Ираке.

Американский посол в Варшаве Марк Бжезинский отметил, что на польской территории находятся более 10 тыс. военнослужащих США. Американский контингент в стране увеличили в два раза в феврале 2022 года. Ранее количество военных США составляло порядка 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня британская газета The Telegraph объявила, что НАТО готовится перебросить войска США в Евросоюз. Согласно данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, НАТО планирует высадку американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

В декабре 2023 года стало известно, что власти США и Финляндии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. На церемонии, которая прошла в Вашингтоне, присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД страны Элина Валтонен.

Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. Хяккянен 14 декабря заявил, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.