Мелитополь, 29 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что потеря поста Запорожской АЭС в селе Великая Знаменка не влияет на безопасность станции, глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал «жестью».

Александр Полегенько/ТАСС

«Это просто жесть какая-то», — процитировал Рогова RT.

Действия МАГАТЭ он назвал возмутительными и при этом констатировал, что безответственность характерна для руководства МАГАТЭ. Когда в агентстве говорят, что очень сильно переживают за безопасность ЗАЭС, — это лицемерие. Пора к этому привыкнуть.

Как сообщало ИА Регнум, пост ЗАЭС по радиационному контролю в Великой Знаменке был утром 26 июня полностью уничтожен ударом ВСУ. Сотрудники ЗАЭС провели компенсирующие мероприятия.

На следующий день Гросси заявил, что утрата одного поста не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС. При этом он не назвал виновника уничтожения поста — ВСУ. Глава агентства только отметил, что потеря поста — «часть непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности во время конфликта», которая «остаётся глубоким источником беспокойства».