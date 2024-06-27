Женева, Швейцария, 28 июня, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Потеря одного из пунктов радиационного контроля в Запорожской области не влияет напрямую на безопасность на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Так он прокомментировали уничтожение из-за его обстрела украинскими военными. При этом глава организации указал на наличие беспокойства в связи с событиями вокруг станции.

«Утрата одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, однако это является частью непрерывной эрозии целого ряда мер безопасности во время конфлитка, что остается глубоким источником беспокойства», — подчеркнул Гросси, слова которого приводятся на официальном сайте МАГАТЭ.

Глава агентства уточнил, что пункты радиационного контроля необходимы для постоянного отслеживания уровня радиации. В случае ЧП они позволяют быстро оценить текущее и потенциальное радиологическое воздействие, а также принять соответствующие защитные меры.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня ВСУ ударили по селу Великая Знаменка в Запорожской области, в результате чего оказался уничтожен пост радиационного контроля ЗАЭС. После этого сотрудники атомной станции провели компенсирующие мероприятия по контролю радиационной обстановки в районе её расположения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар ставят под удар ядерную безопасность Европы.

В апреле директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что работу Запорожской атомной электростанции можно будет возобновить после нормализации обстановки и при наличии всех условий, которые обеспечивают энергетическую безопасность на объекте.