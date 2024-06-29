Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Главный выпускной праздничный вечер «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили ребята из разных регионов России. Они рассказывали о своих впечатлениях от событий и называли его грандиозным и незабываемым.

Кадр из видео

Выпускница из Мордовии поделилась чувствами, которые испытали она и её сверстники.

«На самом деле, это очень грандиозный праздник, и мы счастливы, что смогли здесь побывать. Учитывая, что я из небольшой Республики Мордовии. И я рада, что я вырвалась сюда и всё прошло успешно, очень красочно», — сказала девушка, слова которой приводит РЕН ТВ.

Полина из Оренбурга сообщила, что выпускной совпал с её днём рождения и она отметила двойной праздник.

«Это событие запомнится на долгие годы. Это просто незабываемо! Счастье, восторг, любовь», — отметила она.

Также своё мнение о торжествах в Санкт-Петербурге представили выпускницы медицинского колледжа. Они отметили, что ждали этого момента четыре года с начала обучения и их мечта сбылась. Некоторые участники праздника признались, что нашли здесь друзей.

«Мы просто все в одном месте оказались в одно время, посмотреть пришли. И как-то так получилось, что, когда начались песни, мы как-то сплотились, оказались рядом и сдружились», — заявила одна из девушек.

Как сообщало ИА Регнум, праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился 29 июня проходом брига «Россия» по Неве. Выпускникам показали концерт, театрализованное представление и пиротехническое шоу.

В торжествах приняли участие примерно 70 тысяч выпускников. Они приехали из 38 регионов России, включая новые субъекты РФ. Из Мариуполя прибыло около 500 ребят. На праздник также пригласили представителей ещё 16 стран, в том числе из государств Африки.

В ходе праздничного концерта перед зрителями выступили АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина, Мот и Алсу, которая исполнила «Колыбельную Медведицы» из известного советского мультфильма «Умка».