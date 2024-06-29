Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге собрал около 70 тысяч человек примерно из 40 российских регионов, сообщили в администрации города.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» во время праздника «Алые паруса»

«Праздник «Алые паруса» собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Помимо петербургских выпускников школ и колледжей в Петербург приехали ребята примерно из 40 субъектов РФ, в том числе из новых регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Санкт-Петербург также приехали более 500 школьников из города-побратима Мариуполя.

Кроме того, увидеть «Алые паруса» воочию смогли выпускники из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и 13 стран Африки, в том числе из Алжира, Камеруна и Нигерии.

Как передавало ИА Регнум, перед началом праздника выпускникам, приехавшим из Мариуполя, вручили аттестаты. С поздравительными речами выступили министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и временно исполняющий обязанности главы администрации Мариуполя Олег Моргун.

В честь участников торжеств прогремел праздничный салют в рамках водно-пиротехнического шоу и театрализованного представления. Также на Дворцовой площади города состоялся концерт, на котором выступили АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина и Мот. Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом по Неве брига «Россия», который считается главным символом торжественного мероприятия.