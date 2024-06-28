Прибывшие на «Алые паруса» выпускники школ из зарубежья поделились эмоциями
Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Школьники из разных стран мира, которые вместе с российскими выпускниками собрались на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, поделились своими эмоциями от события и рассказали о планах на будущее. Об этом сообщают «Известия».
Праздничный концерт для выпускников проходит на Дворцовой площади города.
Среди гостей мероприятия есть ребята из таких африканских стран, как Нигерия, Буркина-Фасо и Того. На праздник также прибыла делегация выпускников из Киргизии.
Одна из киргизских школьниц заявила, что испытала восторг от масштаба увиденного. По её словам, в Киргизии подобные праздники не проводятся. Приехавшая на «Алые паруса» выпускница из Минска поблагодарила за возможность побывать на празднике.
«Спасибо губернатору Санкт-Петербурга за предоставленную возможность приехать на «Алые паруса», это останется у меня в воспоминаниях стопроцентно на всю жизнь. Я очень рада!» — сказала она.
Корреспондент «Известий» также сообщил, что собравшиеся на Дворцовой площади радостно прокричали: «Ма-ри-у-поль!»
Как передавало ИА Регнум, вечером 28 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге начался праздничный концерт «Алые паруса». Его открыл губернатор города Александр Беглов. Он обратился к собравшимся с приветственным словом.
Участниками праздника являются выпускники из 38 российских регионов, в том числе из Новороссии и Донбасса. Кроме того, на праздничное мероприятие прибыли представители 16 зарубежных стран.
Организаторы концерта запланировали выступление популярных исполнителей: АMIRCHIK, IOWA, ST, Тоси Чайкиной, Алсу, Вани Дмитриенко и Люси Чеботиной и певца Мота. Ведущими праздника стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.