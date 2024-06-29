Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге завершился проходом по Неве брига «Россия», который считается главным символом торжественного мероприятия.

Кадр из видео

В этом году, дойдя до Летнего сада, судно пересекло створы Троицкого и Дворцового мостов, а затем развернулось. Его паруса алого цвета подсвечивались 42 специальными приборами. Ещё 48 подобных элементов разместились вдоль бортов брига.

Перед проходом корабля в честь участников торжеств прогремел праздничный салют в рамках водно-пиротехнического шоу и театрализованного представления. Также на Дворцовой площади города состоялся концерт, на котором выступили АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина и Мот.

Как сообщало ИА Регнум, праздничный концерт «Алые паруса» вечером 28 июня открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он обратился к выпускникам с напутствием и пожелал успехов на жизненном пути.

Певица Алсу исполнила на концерте «Колыбельную Медведицы», которую слушатели знают по знаменитому советскому мультфильму «Умка». Артистка выступала в окружении актёров, разыгрывающих сцену чтения сказки. На них светили голубые огни, в сверху сияли звёзды и луна, являвшиеся частью декорации.

В честь праздника «Лахта Центр» решил включить на своём небоскрёбе подсветку с 22:30 (28 июня) по 04:00 (29 июня) по московскому времени. Это здание в Приморском районе Санкт-Петербурга засияло алым цветом от основания до шпиля.