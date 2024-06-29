Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 03:22 — ИА Регнум. Российская певица Алсу исполнила «Колыбельную Медведицы» из знаменитого советского мультфильма «Умка» на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Кадр из видео

Местом концерта стала Дворцовая площадь.

Артистка вышла на сцену в обтягивающем длинном тёмно-зелёном платье. Во время выступления Алсу рядом с ней ходили персонажи из мультфильма — белая Медведица и медвежонок Умка.

Фоном для певицы послужила разыгрываемая сцена чтения сказки. В это время над выступающими сияли звёзды и луна — часть декорации.

Как сообщало ИА Регнум, концерт «Алые паруса» начался вечером 28 июня. Его открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города в обращении к выпускникам отметил, что именно от них зависит будущее всей России.

В рамках концерта перед зрителями выступили не только Алсу, но и АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина и певец Мот. Вели мероприятие Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

Зрители также увидели проход брига «Россия», который считается главным символом праздника «Алые паруса». В соответствии с традицией выпускники, встречая корабль с алыми парусами, могут загадать желание.