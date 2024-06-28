Балашиха, Московская область, 29 июня, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью пяти человек в результате пожара в общежитии в Балашихе Московской области, сообщило 29 июня Главное следственное управление СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

Статья, по которой открыли дело, касается причинения смерти по неосторожности.

«Следственным отделом по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)», — уточнило региональное управление ведомства в своём Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов, которые осматривают помещение и устанавливают обстоятельства возникновения пожара.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Балашихе произошёл в ночь с 28 на 29 июня в двухэтажном здании, расположенном на улице Керамической. Его смогли потушить.

Несколько дней назад в Подмосковье вспыхнул крупный пожар, унёсший жизни шести человек. Горело здание бывшего научно-исследовательского института во Фрязино в Подмосковье. Пожар начался 24 июня. Его потушили на следующий день.