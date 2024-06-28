Балашиха, Московская область, 29 июня, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме в Балашихе Московской области. Об этом в ночь на 29 июня сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В микрорайоне Керамик этой ночью произошёл пожар в двухэтажном доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Московской области, в результате пожара погибли пять человек. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания восемь человек, в том числе двоих детей. К ликвидации пожара привлекли 63 специалистов и 23 единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, вечером 28 июня на улице Абубакарова в центре Махачкалы произошло возгорание двух частных домов. К 23:00 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. В 23:30 огнеборцы ликвидировали открытое горение.