* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признана в РФ иностранным агентом

Москва, 28 июня, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Минюст внёс в реестр иностранных агентов бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов, признана в РФ иностранным агентом) и ряд других лиц. Информацию об этом опубликовали на сайте министерства 28 июня.

(сс) tatmsk. tatarstan.ru

«Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении.

Ведомство также указало на то, что бывшая ведущая распространяла материалы иностранных агентов, а также недостоверную информацию о российской армии для формирования её негативного образа. Отмечается, что Курбангалеева живёт за пределами России и работает на информационной площадке, которую предоставляет иноагент.

В реестр также внесли политолога Константина Пахалюка (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), рок-музыканта Дмитрия Спирина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), преподавателя Игоря Шаблинского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшего заместителя председателя санкт-петербургского отделения партии «Яблоко» Александра Шуршева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогера Дарью Хейкинен (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Отмечается, что все, кроме Хейкинен, проживают за пределами России.

Они также распространяли материалы других иностранных агентов или работали на их площадках. Спирин выступал против СВО и очернял российскую армию. Хейкинен, Шуршев, Шаблинский и Пахалюк распространяли ложную информацию о российских органах власти.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты. Документ также предусматривает запрет для них входить в состав организаций общественного контроля и заниматься деятельностью, связанной с общественным контролем.

25 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов. В случае принятия документа, порядок доступа к изданиям будет определять Минкультуры.