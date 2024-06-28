Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 20:04 — ИА Регнум. За последние годы дипфейк-технологии достигли нового уровня развития, но существуют инструменты решения этой проблемы. К такому выводу пришли эксперты на профильной сессии «Украденная личность. Правовые аспекты регулирования дипфейков и подделок голоса» на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня дипфейки нередко применяются в злонамеренных и преступных целях, представляя реальную угрозу безопасности личности, государству, бизнесу. Поэтому тема опасности дипфейков является актуальной и обсуждаемой», — отметил советник гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

Он подчеркнул, что дипфейк-технологии стремительно эволюционировали и достигли нового уровня развития, но последствия их использования могут быть не только положительными, но и отрицательными.

Как рассказала начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, за первые неполные три месяца 2024 года в интернете выявили больше видео- и аудио- дипфейков, чем за весь 2023 год.

«При этом по сравнению с 2022 годом, в 2023-м количество видео-дипфейков выросло в три раза, а аудио-дипфейков практически в восемь раз. Эксперты фиксируют рост активности мошенников, атакующих россиян с помощью дипфейков. Так, только за январь 2024 года исследователи насчитали более 2 тыс. таких инцидентов», — отметила Татьяна Матвеева.

Она добавила, что примерно в 70% случаев злоумышленники пытались с помощью голосовых дипфейков выманивать деньги у граждан, выдавая себя за родственников, коллег или знакомых, и требовали предоставлять информацию или перевести деньги.

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что сейчас МВД разрабатывает законопроект, делающий дипфейки отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Он обратил внимание, что государство должно сконцентрироваться на создании инструмента для распознавания дипфейков.

«Если раньше были инструкции: обращать внимание на количество пальцев, на подёргивание лица, частоту моргания, то сейчас всё это уже не работает. Нейросети учатся на своих ошибках, поэтому людям нужен доступный инструмент для быстрой проверки происхождения контента. И я считаю, что государство сейчас должно сконцентрироваться на решении этой задачи, объединить все лучшие проекты по распознаванию дипфейков от российских разработчиков, которые сегодня есть», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что регулирование этой сферы не должно усложнить работу компаний и разработчиков, поскольку стоит задача развивать генеративные сети российского производства.

Гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак рассказал, что в России существуют технологические решения этой проблемы.

«У нас это сервис «Зефир», который позволяет детектировать дипфейки с интегральной точностью 85%. За три года существования сервисом было проверено более 5 млн единиц контента. Количество контента, созданного искусственным интеллектом, кратно возрастает, поэтому мы стоим перед большим вызовом. Среди недостоверной информации 10% сгенерировано ИИ. При этом в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, количество такого контента выросло в 17 раз», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в январе в Центральном банке предупредили, что россияне могут столкнуться с новым видом мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники. Там уточнили, что мошенники, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных. При появлении сомнений следует связаться с человеком, от имени которого пытаются узнать информацию, добавили в ЦБ.

В июне 2023 года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов проинформировал, что российские компании занимаются разработкой технологий по выявлению дипфейков, а также по маркировке оригинальных файлов.