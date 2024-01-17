Москва, 17 января, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Россияне могут столкнуться с новым видом мошенничества, когда голоса их родных и знакомых имитируют злоумышленники, предупредили в пресс-службе Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В ЦБ уточнили, что мошенники, имитируя голос при помощи специальных программ, могут вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод от имени знакомых и родных, передаёт «РИА Новости».

Недоброжелатели активно используют комбинированные схемы обмана россиян, преимущественно по телефону. Чаще всего создаются адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Мошенники могут воспользоваться им на основании данных в открытых интернет-ресурсах, отметили в ЦБ.

Гражданам следует с осторожностью размещать личную финансовую информацию в соцсетях и мессенджерах, не пересылать сведения из документов, не вводить свои данные на сомнительных сайтах. Также рекомендовано отказаться от денежных операций по просьбе звонящих по телефону лиц.

При появлении сомнений следует связаться с человеком, от имени которого пытаются узнать информацию, добавили в пресс-службе ЦБ.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки, заявил ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов. По его словам, были случаи, когда злоумышленники создавали дипфейки для написания постов в соцсетях со ссылкой на мошенническую страницу. Злоумышленники постоянно эволюционируют, потому что люди уже привыкли не доверять картинкам. Поэтому теперь начали создавать дипфейковые видео, предупредил Тушканов.

В декабре 2023 года мошенники обманули Героя России космонавта Михаила Тюрина на 10 млн рублей. 63-летнему мужчине звонил неизвестный, который представился полицейским и уговорил Тюрина оформить кредит. Также он вынудил космонавта несколько раз снять средства со своего накопительного счёта и перевести на «безопасный».