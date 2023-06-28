Москва, 28 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Российские компании занимаются разработкой технологий по выявлению дипфейков (методика синтеза изображения при помощи алгоритмов машинного обучения), а также по маркировке оригинальных файлов, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Шойтов.

РИА Новости/ Алексей Мальгавко

«Такие технологии сейчас разрабатываются», — сказал он в интервью РИА Новости.

Замглавы ведомства уточнил, что в рассматриваемой сфере уже имеются «определенные подходы». Он полагает, что некоторые результаты указанной работы могут появиться уже в 2023 году.

При этом Шойтов отметил, что нормативное закрепление такой деятельности произойдёт «немного позже». Замминистра добавил, что между художественным произведением и дипфейком существует достаточно тонкая грань, что может наносить прямой вред гражданам, вводя их в заблуждение.

Дипфейк позволяет создавать и заменять элементы на существующих фотоизображениях и видеофайлах с помощью искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года президент России Владимир Путин призвал делиться технологиями, позволяющими распознавать дипфейки. Он отметил, что речь идёт не только об обмене внутри страны, но и между государствами, что должно минимизировать ущерб для мировой экономики.

28 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проблемы дипфейков необходимо проработать на законодательном уровне во всём мире. 13 мая ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что мошенники в своих схемах научились использовать нейросети и дипфейки.