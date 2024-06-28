Москва, 28 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. В медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) состоялась презентация нового видеосервиса «Платформа», созданного российскими разработчиками из компании RTEAM. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба медиацентра.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что презентация прошла в ходе заседания комиссии по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности.

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности, генеральный директор EdgeCenter Михаил Шурыгин обозначил основную проблему, связанную с разработкой собственных видеохостингов, — предвзятость YouTube.

По его словам, недавно YouTube заблокировал блогеров, которые переехали из США в Россию и рассказали о том, что как хорошо жить в России и о том, что в России нет гей-парадов и ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). При этом видеохостинг не обращает внимания на откровенно деструктивный и лживый контент. И не спешит удалять его или блокировать блогеров, которые его создают. В то же время площадка внезапно удаляет безопасный пророссийский контент и блокирует российских блогеров, уточнил эксперт.

Председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, говоря о блокировке YouTube, отметил, что если эскалация существующего тренда продолжится, то американский видеохостинг может быть заблокирован.

По его словам, у Роскомнадзора уже есть все необходимые инструменты и законодательная база для этого. Однако более предпочтительным вариантом может быть не блокировка, а замедление.

«Чтобы обеспечить конкурентное преимущество российским видеохостингам, достаточно немного замедлить передачу тяжёлого контента и снизить качество его передачи. В результате российские компании будут выглядеть более выгодно. Вопрос в том, кто из них успеет занять постепенно высвобождаемую нишу», — отметил депутат.

Он добавил, что в Госдуму внесён законопроект, запрещающий рекламу на заблокированных интернет-ресурсах. Если YouTube будет замедлен или заблокирован, вся рекламная деятельность, которая сейчас там процветает в виде интеграций, станет невозможной.

Горелкин анонсировал ещё один законопроект, который позволит обеспечить приоритетное размещение на отечественных площадках контента, нацеленного на русскоязычную аудиторию. По его словам, этот законопроект может быть внесён в Госдуму до конца года.

Участникам встречи представили новый видеосервис «Платформа». Генеральный директор RTEAM Андрей Талызин ответил на вопросы экспертов.

По его словам, новый видеохостинг позволит смотреть контент в качестве до 4К. Он поддерживает формат коротких видео и трансляций в высоком качестве, которые можно стримить в других социальных сетях.

«Платформа» даёт возможность объединять видео в плейлисты, разбивать ролики на главы. Также видеосервис может составлять подборку контента, популярного в регионе пользователя.

Особое внимание «Платформа» уделяет начинающим авторам — в рекомендации добавляются не только крупные каналы, но и недавно созданные. Кроме этого, предусмотрена возможность переноса контента с других площадок.

«Если у автора есть страница в социальной сети «ВКонтакте» или канал на YouTube, он может легко перенести контент с этих площадок на «Платформу» и начать привлекать аудиторию на свой новый канал. На «Платформе» есть встроенный каталог музыки и видео для создания уникального контента — можно не беспокоиться о нарушении авторских прав. «Платформа» позволяет создателям контента в реальном времени отслеживать, кто их упоминает. Можно сразу подключаться к обсуждению, зарабатывая лояльность аудитории и привлекая больше подписчиков. Вместо размытых правил сообщества, которыми знаменит YouTube, на «Платформе» будет понятная система модерации. Ограничениям подвергаются лишь нарушения российского закона и антироссийская риторика. Алгоритмы автоматически определяют, а модераторы подтверждают наличие в роликах наготы, огнестрельного оружия, ЛГБТ-контента. Пользователи могут пожаловаться на любой ролик, а модераторы оперативно примут решение. При этом обе стороны — и пользователь, и автор — будут уведомлены о решении и его причинах», — рассказал Андрей Талызин.

В будущем RTEAM планирует расширить охват «Платформой» не только на Россию, но и другие страны. Это позволит продвигать контент от отечественных авторов за рубежом.

Как рассказал Талызин, видео блогеров можно будет дублировать и перевести на английский язык. Это позволит пользователям выходить на зарубежные рынки со своим контентом.

Эксперт РОЦИТ, генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов обратил внимание на ещё одну проблему, связанную с YouTube: алгоритмы.

«Алгоритмы YouTube изначально рассчитаны на привлечение аудитории. Но поскольку у YouTube есть возможности выделять по территориальному, социальному, национальным признакам, то это, безусловно, возможность для манипуляции, направленного воздействия на отдельные группы граждан, население, включая детей», — отметил он.

Горелкин отметил, что если YouTube замедлят, то это не станет трагедией. Он посоветовал российским блогерам размещать свой контент на отечественных онлайн-платформах, чтобы избежать блокировок на западных площадках.

Медиаэксперт Тимофей Ви обратил внимание на фейки в интернете. Он подчеркнул, что удаление фейков не всегда эффективно, а иногда даже может привести к обратному эффекту. По его мнению, маркировка фейков более эффективна в борьбе с их распространением.