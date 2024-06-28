Вашингтон, 28 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Южная Корея под давлением США вступила на опасный путь. Она стремительно утрачивает свою независимость, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Seth Wenig/AP/TASS Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«Сожалеем, что наши многолетние друзья и партнеры в Сеуле стремительно утрачивают независимость под нажимом Вашингтона», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Республика Корея рискует прежде всего собственными национальными интересами. Этот опасный путь не приведёт Сеул ни к чему хорошему, добавил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня стало известно, что Южная Корея собирается пересмотреть позицию в отношении поставок оружия на Украину. Заявление сделали на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР. Директор Управления национальной безопасности в президентской администрации Чан Хо Чжин отметил, что Сеул сохранит стратегическую неопределённость в отношении типов вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он добавил, что Сеул не будет раскрывать конкретные меры в этом вопросе, а подождёт реакции Москвы.

Президент России Владимир Путин 20 июня назвал ошибкой возможные поставки Сеулом летального оружия Киеву. Если же это будет происходить, подчеркнул российский лидер, тогда и Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.

В МИД России предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине. Необдуманные шаги по передаче оружия способны привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений, отметила официальны представитель министерства Мария Захарова.