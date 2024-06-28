Небензя заявил о стремительной утрате Южной Кореей независимости
Небензя: Южная Корея утрачивает независимость под давлением США
Вашингтон, 28 июня, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Южная Корея под давлением США вступила на опасный путь. Она стремительно утрачивает свою независимость, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
«Сожалеем, что наши многолетние друзья и партнеры в Сеуле стремительно утрачивают независимость под нажимом Вашингтона», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Республика Корея рискует прежде всего собственными национальными интересами. Этот опасный путь не приведёт Сеул ни к чему хорошему, добавил постпред.
Как сообщало ИА Регнум, 20 июня стало известно, что Южная Корея собирается пересмотреть позицию в отношении поставок оружия на Украину. Заявление сделали на фоне заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве России и КНДР. Директор Управления национальной безопасности в президентской администрации Чан Хо Чжин отметил, что Сеул сохранит стратегическую неопределённость в отношении типов вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он добавил, что Сеул не будет раскрывать конкретные меры в этом вопросе, а подождёт реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин 20 июня назвал ошибкой возможные поставки Сеулом летального оружия Киеву. Если же это будет происходить, подчеркнул российский лидер, тогда и Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.
В МИД России предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине. Необдуманные шаги по передаче оружия способны привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений, отметила официальны представитель министерства Мария Захарова.