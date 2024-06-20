Ханой, 20 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Поставки Южной Кореей летального оружия в зону конфликта на Украине будут ошибкой, заявил 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственных визитов в КНДР и Вьетнам.

AP/TASS

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий, на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдёт», — сказал он.

Если же это будет происходить, подчеркнул российский лидер, тогда и Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор Управления национальной безопасности в президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, руководство страны собирается пересмотреть вопрос о поставках вооружений на Украину в ответ на заключение между Россией и КНДР договора о стратегическом партнёрстве. При этом Чан Хо Чжин отметил, что Сеул сохранит стратегическую неопределённость в отношении типов вооружений, которые могут быть поставлены Украине. Он добавил, что Сеул не будет раскрывать конкретные меры в этом вопросе, а подождёт реакции Москвы.

19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. По словам северокорейского лидера, договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.

На следующий день представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна, которое якобы «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН».

В мае южнокорейский президент Юн Сок Ёль заявлял, что его страна не будет вооружать украинскую армию. При этом он уточнял, что республика оказывает максимальную гуманитарную поддержку в восстановлении Украины. В то же время, по информации американской газеты The Wall Street Journal, Сеул отправляет на Украину сотни тысяч снарядов.