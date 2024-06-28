Москва, 28 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. В России предприниматели не допустили развала экономики страны после ухода западных компаний. Они перехватили предприятия и успешно их развили, заявил президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, западные компании покидали российский рынок в надежде развалить экономику, но этого не произошло.

«Ничего не развалилось! Не только перехватили, но и с присущим обычным блеском начали идти дальше и развивать», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что в условиях санкционного режима слово «предприниматель» звучит гордо. Также Путин отметил, что в первом полугодии 2024 года прирост ВВП Российской Федерации превысит 5%.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня стало известно о грядущем в августе перезапуске производства на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге. На предприятии состоялось общезаводское собрание, на котором руководство завода объявило о перезапуске производства с 1 августа. На первом этапе привлекут более 500 сотрудников, которые будут работать в три смены. При благополучном развитии проекта к ноябрю 2024 года количество сотрудников увеличат.

В январе 2024 года Денис Мантуров, занимавший тогда пост вице-премьера — главы Минпромторга, заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется возобновить в первом полугодии 2024 года.

Тогда же Мантуров анонсировал перезапуск бывшего завода Mercedes в Подмосковье. По его словам, предприятие, выкупленное группой компаний «Автодом», должно возобновить выпуск автомобилей в 2024 году.

Ранее автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Так, в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тысячи автомобилей, из которых 40 тысяч — с двигателем внутреннего сгорания, 4 тысячи — на электротяге.