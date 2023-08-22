Москва, 22 августа, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Автозавод «Москвич» выпустит модели «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году. Об этом стало известно во вторник, 22 августа.

Информация следует из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера на форуме IMAF. Помимо этого в 2024 году завод планирует произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. с двигателем внутреннего сгорания и четыре тыс. — на электротяге.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Сети показали варианты отделки новой Lada Iskra. АвтоВАЗ запатентовал детали салона нового автомобиля, на появившихся 3D-изображениях можно было увидеть варианты обивки задней двери и молдинга передней панели авто, которые отличаются современным дизайном и стремительными динамичными формами. Перед этим АвтоВАЗ запатентовал передние дверные карты с подлокотником со стороны водителя с блоком управления системой контроля устойчивости и регулировки зеркал.

Через несколько дней стало известно о возобновлении производства Lada Largus в Тольятти. С конвейера начали сходить первые товарные автомобили семейства, предприятие перезапустило производство машины на месяц раньше намеченного срока. Позднее АвтоВАЗ и «Москвич» заявили о готовности обеспечить чиновников машинами. Так, в пресс-службе АвтоВАЗа уточнили, что компания обладает необходимыми мощностями для обеспечения поставок автомобилей чиновникам.