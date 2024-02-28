Москва, 28 февраля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Бывший завод Mercedes-Benz в Московской области, выкупленный группой компаний «Автодом», должен возобновить выпуск автомобилей в 2024 году. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил 28 февраля журналистам.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В этом году должны запустить», — сказал Мантуров в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос о возобновлении производства.

Предприятие находится в деревне Есипово под Солнечногорском. Ранее в интервью «Коммерсанту» генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил, что в конце прошлого года на заводе в пилотном режиме собрали партию автомобилей, чтобы проверить работу всех систем.

Ольховский не стал называть партнёра компании, но подтвердил, что завод продолжит работу в премиальном сегменте.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года германский автоконцерн Mercedes-Benz объявил, что продаст свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». В апреле 2023 года дилер сообщил о закрытии сделки. К «Автодому» перешли автозавод в Подмосковье, официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России, лизинговая «дочка» и предприятие, занимавшееся лизингом, факторингом и страхованием автомобилей.