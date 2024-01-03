Москва, 3 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, владельцем которого стало российское предприятие, планируется возобновить в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

Михаил Фомичев/РИА Новости

Он добавил, что компании «Арт-Финанс», которой принадлежит завод в Калуге Volkswagen, был найден индустриальный зарубежный партнёр.

«В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — приводит агентство слова Мантурова.

Как передавало ИА Регнум, автомобильный концерн Volkswagen AG продал все свои российские активы, включая автозавод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». В автоконцерне отметили, что продали доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», в том числе в дочерних компаниях ООО «Фольксваген Компоненты и услуги», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование». «Арт-Финанс» также приобрело всю инфраструктуру Volkswagen в России.

В августе 2023 года Мантуров в кулуарах форума «Армия-2023» сообщил, что выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца года.