Москва, 28 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в реализации проекта российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта.

ПАО «ОАК»/ТАСС Ил-96-400М

«Я не сомневаюсь, что эти планы будут реализованы. И тогда у нас будет свой широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет», — заявил российский лидер в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года опытный образец нового российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М успешно провёл первый испытательный полёт. Полёт проходил со скоростью до 390 км/ч на высотах до 2 тысяч метров и продолжался 26 минут.

Военный эксперт Юрий Подоляка тогда заявил, что полёт опытного образца показал способность России совершить рывок «до уровня мировых стандартов». По его словам, РФ добилась такого результата несмотря на многолетние помехи со стороны Запада с целью уничтожить российские авиа — и двигателестроение, а также попытки разрушить экономические связи с Украиной. Эксперт напомнил, что в настоящее время выпускать широкофюзеляжные авиалайнеры могут только американская компания Boeing, европейский концерн Airbus и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха».