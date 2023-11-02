Опытный образец нового российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М успешно провёл первый испытательный полёт.

ПАО «ОАК»/ТАСС

Об этом 1 ноября сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Полёт проходил со скоростью до 390 км/ч на высотах до 2 тысяч метров и продолжался 26 минут.

«Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96-300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности», — отметил Мантуров.

ПАО «ОАК»/ТАСС

ПАО «ОАК»/ТАСС

Ил-96-400М — модернизированная версия Ил-96-300, с удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем, более мощными двигателями ПС 90А1 и вместимостью до 370 пассажиров, поясняет ТАСС.

Самолёт построен в одном из филиалов ПАО «Ил» — Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Предприятие — часть Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) «Ростеха».

ПАО «ОАК»/ТАСС

«Это ответ в том числе и скептикам, которые зачастую говорят, что мы ничего не можем делать. Но сегодня полностью импортозамещенный самолет подняли в воздух», — цитирует ТАСС заявление замглавы правительства Воронежской области Артёма Верховцева.

Из российских комплектующих собран, в частности, обновленный навигационный комплекс самолета. По оценке экспертов, улучшенная навигация повысит безопасность полётов и упростит процесс захода на посадку.

ПАО «ОАК»/ТАСС

ПАО «ОАК»/ТАСС

«Российская авиационная промышленность продолжает развиваться, а Воронежский авиазавод по-прежнему играет важную роль в этом процессе. Сегодня ВАСО имеет загрузку по выпуску лайнеров типа Ил-96 в горизонте как минимум до 2030 года», — написал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В сентябре гендиректор ОАК Юрий Слюсарь рассказал, что первый полёт российского импортозамещённого самолёта МС-21 должен состояться до конца этого года. Слюсарь уточнил, что второй полёт планируется провести в первом квартале 2024 года.