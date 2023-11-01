Москва, 1 ноября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Первый полет российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, который полностью построен из отечественных деталей, показал способность России совершить рывок «до уровня мировых стандартов». Об этом написал в своём Telegram-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

«Россия нашла в себе силы и не только сохранила все необходимые технологии, но и смогла совершить рывок «до уровня мировых стандартов», — отметил блогер.

По его словам, РФ добилась такого результата, несмотря на многолетние помехи со стороны Запада с целью уничтожить российские авиа — и двигателестроение, а также попытки разрушить экономические связи с Украиной. Эксперт напомнил, что в настоящее время выпускать широкофюзеляжные авиалайнеры могут только американская компания Boeing, европейский концерн Airbus и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха».

Подоляка подчеркнул, что деятельность России в развитии своего авиастроения не позволяет западным странам стать полным монополистом в этой отрасли. Он также добавил, что действующих игроков пытается догнать Китай, который на сегодня полностью здесь зависим от иностранных поставок, несмотря на свои «индустриальные мускулы».

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первый испытательный полёт опытного образца нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М прошёл успешно. Аппарат был построен филиалом ПАО «Ил» — ВАСО (входит в ОАК).

Самолёт находился в воздухе 26 минут и поднимался на высоту до 2 тысяч метров. В ходе полёта Ил-96-400М смог набрать скорость 390 км/ч.

В ОАК отметили, что российские системы и оборудование, большинство из которых изготовили предприятия «Ростеха», продемонстрировали в ходе испытаний стабильную работу. Корпорация также опубликовала видеозапись первого полёта лайнера.