Москва, 28 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал успехов временно исполняющему обязанности губернатора Кемеровской области Илье Середюку в работе на посту главы региона.

Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС Временно исполняющий обязанности Губернатора Кемеровской области Илья Середюк

Глава государства на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС отметил, что в Кузбассе остаётся ряд нерешённых задач, в том числе в экономике и социальной сфере.

В ходе беседы с Середюком президент обратил внимание на новые направления, в частности необходимость завершить работу по сооружению культурного кластера.

«Вы сказали про выборы в сентябре. Очень надеюсь на то, что вы — человек не новый, знаете прекрасно ситуацию в регионе. Он действительно, безусловно, один из стратегических регионов России», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, врио главы региона использует опыт и знания, чтобы наилучшим образом решать стоящие перед регионом задачи, главная из которых — благосостояние людей.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая Путин назначил Середюка временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области. Ранее, с 2018 года, Кузбасс возглавлял Сергей Цивилёв, 14 мая Госдума утвердила его на должность министра энергетики.

Середюк с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Кузбасса — председателя правительства Кемеровской области. До назначения на этот пост с сентября 2016 года был главой Кемерово. Он проходил обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, «школу губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.