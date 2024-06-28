Путин пообещал развивать кадровые программы для управленцев
Москва, 28 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Российские власти будут развивать кадровые программы для управленцев. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Глава государства отметил, что «школа губернаторов» является одним из элементов широкой общенациональной системы отбора кадров, которая действует по всем направлениям и по множеству программ и конкурсов в рамках платформы «Россия — страна возможностей», охватывая людей самых разных возрастов.
«Эту разветвлённую, но единую систему будем и дальше развивать. Повышать её доступность», — сказал он.
Президент также напомнил, что год назад он говорил о необходимости расширять кадровые программы в России, что и было реализовано: с ноября 2023 года в стране запустили кадровую программу для работников муниципального уровня «Время мэров», а с 1 марта — программу «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня президент России назвал участников программы «Время героев» надёжными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданке людьми. Глава государства выразил уверенность в том, что такой же боевой настрой есть и у выпускников «школы губернаторов».
Путин 21 июня отметил, что выпускники военных вузов готовы решать задачу по обеспечению безопасности России. Российский лидер отметил, что молодые офицеры достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, и теперь от них прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности государства.
Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум заявил, что уверен в высокой востребованности участников спецоперации и на государственной гражданской службе. Эксперт уточнил, что методики «Времени героев» строятся на базе РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей», уже известной так называемой «школой губернаторов», которая дала России большое число грамотных управленцев и глав регионов.