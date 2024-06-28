Москва, 28 июня, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Российские власти будут развивать кадровые программы для управленцев. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Кадр из видео

Глава государства отметил, что «школа губернаторов» является одним из элементов широкой общенациональной системы отбора кадров, которая действует по всем направлениям и по множеству программ и конкурсов в рамках платформы «Россия — страна возможностей», охватывая людей самых разных возрастов.

«Эту разветвлённую, но единую систему будем и дальше развивать. Повышать её доступность», — сказал он.

Президент также напомнил, что год назад он говорил о необходимости расширять кадровые программы в России, что и было реализовано: с ноября 2023 года в стране запустили кадровую программу для работников муниципального уровня «Время мэров», а с 1 марта — программу «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня президент России назвал участников программы «Время героев» надёжными и заряженными на работу и на фронте, и на гражданке людьми. Глава государства выразил уверенность в том, что такой же боевой настрой есть и у выпускников «школы губернаторов».

Путин 21 июня отметил, что выпускники военных вузов готовы решать задачу по обеспечению безопасности России. Российский лидер отметил, что молодые офицеры достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, и теперь от них прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности государства.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум заявил, что уверен в высокой востребованности участников спецоперации и на государственной гражданской службе. Эксперт уточнил, что методики «Времени героев» строятся на базе РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей», уже известной так называемой «школой губернаторов», которая дала России большое число грамотных управленцев и глав регионов.