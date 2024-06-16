Москва, 16 июня, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов выразил уверенность в высокой востребованности бойцов СВО и на государственной гражданской службе.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В беседе с ИА Регнум политолог прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с бойцами спецоперации, ставшими участниками новой программы подготовки кадров «Время героев».

Эксперт напомнил, что российский лидер сам стал инициатором создания такой программы. Теперь военные смогут получить необходимые навыки и компетенции для продолжения служения Родине, но уже на государственных постах, на гражданской службе.

Методики «Времени героев» строятся на базе РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей», которые уже известны так называемой «школой губернаторов», давшей России большое число грамотных управленцев, глав регионов.

«Те люди, которые прошли серьёзные испытания в рамках СВО, на деле доказали свою пользу стране и героизм, они и есть та самая будущая элита нашей страны. Они без сомнения будут высоко востребованы на государственной и гражданской службе», — подчеркнул Мартынов.

Политолог напомнил, что отборочный этап на программу был строгим, но желающих принять участие очень много.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участника, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось со изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.

14 июля президент встретился с участниками программы и подчеркнул, что страна любит своих героев и гордится ими.