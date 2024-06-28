* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Таганский районный суд оштрафовал бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщил 28 июня Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Борис Бабанов/РИА Новости Леонид Невзлин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Столичный суд привлек к административной ответственности предпринимателя Леонида Невзлина», — заявили в ведомстве.

Суд признал бывшего топ-менеджера виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафовал на 35 тыс. рублей.

В феврале 2024 года по этой же статье Пресненский районный суд назначил Невзлину штраф в 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Невзлина в список иностранных агентов в июне 2023 года. По данным ведомства, предприниматель участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, поддерживал ВСУ, добавили в Минюсте.

26 июня стало известно, что Таганский суд оштрафовал на 30 тысяч рублей религиозного и общественного деятеля, бывшего протодиакона храма Архангела Михаила в Тропарёво Андрея Кураева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Кураев служил в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, а затем — в храме Архангела Михаила в Тропарёво. В 2009 году его возвели в сан протодиакона. В 2020 Кураев был запрещён в служении патриархом Кириллом за оскорбление памяти покойного настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.