* Невзлина — запрещённая в России организация

Москва, 23 июня, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Министерство юстиции России расширило список иноагентов, внеся в соответствующий перечень бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и депутата Мосгордумы Евгения Ступина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Anton Nossik Леонид Невзлин

«Невзлин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал в поддержку ВСУ. Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении Минюста.

Депутат Ступин* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения СВО, отметили в ведомстве.

Также в список внесли Илью Колмановского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), преподавателя МГУ Михаила Лобанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Виталия Боваря (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Роберта Латыпова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Александра Белика (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, в реестр внесены «Движение сознательных отказчиков» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и комьюнити-центр «Действие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщалось ранее, 16 июня Минюст включил в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экономиста Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и псковского политика Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).