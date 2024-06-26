Москва, 26 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину реактивных систем залпового огня HIMARS украинской армии, а также обслуживавших их иностранных специалистов. Об этом 26 июня заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивных систем HIMARS производства США, а также транспортно-заряжающая машина и иностранные специалисты, обеспечивавшие их применение», — сказал он.

Конашенков отметил, что российские военные также нанесли удары по цеху сборки и места подготовки к запуску дронов, а также по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ в 109 районах.

Силы противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили 76 беспилотников и два снаряда для РСЗО HIMARS украинских войск, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Минобороны рассказали, что российские военные за сутки сбили 75 дронов и уничтожили пусковую установку немецкого ракетного комплекса IRIS-T украинской армии. В ведомстве отметили, что также армия России уничтожила за это время две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей «П-18».

Конашенков 20 июня рассказал, что военные группировки российских войск «Север» уничтожили за сутки пусковую установку РСЗО HIMARS ВСУ. Он уточнил, что за это время украинские войска потеряли на данном направлении до 290 бойцов.