Москва, 28 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. «Газпром» запустит «дальневосточный» маршрут на 10 млрд куб. м газа в год в 2027 году. После выхода этого маршрута и «Силы Сибири» на полную загрузку Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

TASS /ZUMA

Он отметил, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную загрузку Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай. «Газпром» планомерно увеличивает поставки газа в КНР по «Силе Сибири», в 2025 году они достигнут проектной «полки», подчеркнул Миллер. Газопровод выйдет на заданную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.

«Мы также видим рост экономик центральноазиатских стран и сопутствующую ему высокую потребность в энергоресурсах. Наша общая с партнёрами цель — расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии», — заявил Миллер.

По словам председателя правления, компания стремится к укреплению отношений со всеми странами, заинтересованными в стабильной работе энергетики.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня в Кремле подтвердили, что на последних переговорах президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали поставки российского газа в Китай. Что касается аспектов коммерческих переговоров, то, безусловно, они являются непубличными, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что отстаивание своих интересов странами является совершенно нормальным, отметив, что переговоры между Россией и КНР будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран.

В марте газопровод «Сила Сибири» начали соединять с трубопроводом Сахалин ―Хабаровск ― Владивосток. В «Газпроме» напомнили, что для этого в 2024 году начали строительство участка Белогорск ― Хабаровск «Восточной системы газоснабжения» протяженностью более 800 км. В холдинге также добавили, что ведут проектно-изыскательские работы по другим участкам.