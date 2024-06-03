Москва, 3 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали поставки российского газа в Китай, но коммерческий аспект переговоров является непубличным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщение Financial Times о том, что Китай требует поставок газа по внутрироссийским ценам.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«И Россия, и Китай заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются не публичными», — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что отстаивание своих интересов странами является совершенно нормальным, отметив, что переговоры между Россией и КНР будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран.

«А согласование коммерческих вопросов будет продолжаться. У нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты», — добавил Песков.

Ранее британская газета Financial Times писала, что Пекин якобы требует от Москвы продавать газ по внутрироссийской цене.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 16 мая на переговорах в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо. Президент указал на то, что обе стороны выступают за принципы справедливости и отражающего многополярные реалии демократического миропорядка.

В конце марта стало известно, что газопровод «Сила Сибири» начали соединять с трубопроводом Сахалин ― Хабаровск ― Владивосток. В «Газпроме» напомнили, что для этого в 2024 году начали строительство участка Белогорск ― Хабаровск «Восточной системы газоснабжения» протяженностью более 800 км.

В холдинге также добавили, что ведут проектно-изыскательские работы по другим участкам.

О том, что трубопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток объединят и включат в единую систему газоснабжения России, на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре прошлого года сообщил Путин.

Он добавил, что наряду с возведением газопровода «Сила Сибири — 2» это позволит существенно расширить программу газификации Забайкалья, Бурятии, других дальневосточных регионов, дать промышленности на Дальнем Востоке дополнительные ресурсы, обеспечить города и посёлки экологически чистым топливом.

В 2023 году Россия экспортировала в дружественные страны 76 млрд кубометров газа. Как уточнил первый замглавы Министерства энергетики Павел Сорокин, из этого объёма 23 млрд кубометров направили в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Поставки газа на внутренний рынок за прошлый год составили 501 млрд кубометров. Производство СПГ достигло 32 млн тонн, что превосходит показатели 2020 и 2010 годов, когда произвели 30 и 10 млн тонн соответственно.