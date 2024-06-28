Москва, 28 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт 28 июня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Александр Казаков Президент России Владимир Путин

Он отметил, что Путин сегодня работает в резиденции Ново-Огарёво, у него запланировано несколько непубличных встреч.

«Во второй половине дня он проведёт совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал он, добавив, что тему совещания Кремль обозначит позднее.

Кроме того, Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу с выпускниками шестого потока Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»).

Как передавало ИА Регнум, предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провёл 3 июня, тогда обсуждали вопросы информационной безопасности. С основным докладом выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «Школой губернаторов», запустили в июне 2017 года. Её создали на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.