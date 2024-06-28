Гомель, Белоруссия, 28 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Сотрудники погранслужбы Белоруссии 26 июня перехватили разведывательный беспилотник, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Ельском районе Гомельской области наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда пресёк нарушение воздушного пространства квадрокоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.

В комитете отметили, что пограничники использовали боевое оружие и средства подавления. БПЛА принудительно посадили в 150 метрах от государственной границы. На флеш-карте дрона нашли видеофайлы, указывающие на то, что дрон проводил разведку и снимал промышленные объекты на приграничной территории.

Накануне, на этом же направлении обнаружили тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. В контейнерах находились 2 кг пластичного взрывчатого вещества, исполнительные устройства-взрыватели с запалами и детонаторы к ним, добавили в ведомстве.

Пограничники совместно с минобороны страны проводят комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию государственной границы и усиливают контроль за воздушным пространством.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Белоруссии задержали украинца, который по заданию спецслужб Украины переправлял через границу на территорию республики оружие. Схроны он делал в лесу. В ходе следствия обнаружили тайники, изъяли свёртки и кейсы с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами.

В августе 2023 года министерство обороны Белоруссии сообщило о пресечении попытки запуска беспилотника над воинской частью. Средства радиоэлектронной борьбы не допустили несколько случаев полётов БПЛА над охраняемыми территориями. В то же время пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила о попытках физического проникновения на них.

В июле того же года белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который вёл разведку на территории республики. Инцидент произошел накануне в Брагинском районе Гомельской области. Пограничники, несущие службу на реке Днепре, обнаружили дрон, который незаконно пересёк границу со стороны Украины.