Минск, 10 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии сообщило о пресечении попытки запуска беспилотника над воинской частью. 10 августа в ведомстве заявили о задержании его оператора.

Отмечается, что средства радиоэлектронной борьбы не допустили несколько случаев полётов БПЛА над охраняемыми территориями. В то же время пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила о попытках физического проникновения на них.

«За истекшие две недели военнослужащими Вооружённых сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты. Задержанные переданы органам охраны правопорядка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что министр обороны республики распорядился наградить всех участвовавших в недопущении проникновения военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в преддверии 9 Мая и непосредственно в сам День Победы Комитет государственной безопасности Белоруссии пресёк попытки совершить несколько терактов в республике. При этом, по данным КГБ, следы заказчика терактов ведут на Украину. Так, взрывчатку замаскировали под бытовые приборы, прибывшие из-за рубежа. Отмечается, что в республике их получили разные люди, которым дали задание забрать их и не задавать лишних вопросов. В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в стране. Позднее стало известно, что взрывчатка для терактов в Белоруссии была произведена в США.