Москва, 28 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, сообщили в пресс-службе РФС.

Петр Ковалев/ТАСС

«Привет, это Валера — главный тренер сборной ещё на четыре года», — сказал специалист на видео в официальном Telegram-канале сборной России.

Карпин поблагодарил РФС за доверие и возможность тренировать лучших футболистов страны. Он выразил надежду, что в предстоящие годы команда сыграет не только в товарищеских матчах, но и в официальных турнирах.

Новое соглашение рассчитано на четыре года — до июля 2028 года. Прошлый контракт истекал этим летом.

Валерий Карпин работает со сборной с июля 2021 года. Под его руководством команда сыграла семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и провела десять товарищеских встреч. За этот период в её копилке 11 побед, пять ничьих и одно поражение.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Карпин оценивал шансы на продление с РФС как 50 на 50. По словам специалиста, требований он не выдвигал, но в любой работе есть свои нюансы, своё видение по которым он хотел бы изложить.

Ранее бывший футболист и член правления ФК «Зенит» Андрей Аршавин назвал главного тренера российской сборной Валерия Карпина единственным подходящим вариантом на пост тренера московского «Спартака».