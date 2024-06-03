Москва, 3 июня, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вероятности продления договора с Российским футбольным союзом.

Петр Ковалев/ТАСС Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Действующий трудовой договор истекает 31 июля, из-за чего в настоящее время ведутся переговоры о продлении.

«Когда будет встреча вторая и дальше — не знаю, будет ли она — не знаю. Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы — да. В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт», — сообщил Карпин журналистам.

55-летний тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России 26 июля 2021 года. В 2022 году под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира, но не была допущена к участию из-за начала специальной военной операции.

Ранее бывший футболист и член правления ФК «Зенит» Андрей Аршавин назвал главного тренера российской сборной Валерия Карпина единственным подходящим вариантом на пост тренера московского «Спартака».