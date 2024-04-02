Москва, 2 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Бывший футболист и член правления ФК «Зенит» Андрей Аршавин назвал главного тренера российской сборной Валерия Карпина единственным подходящим вариантом на пост тренера московского «Спартака». По мнению Аршавина, действующего тренера Гильермо Абаскаля уволят из команды, когда закончится сезон.

Новикова Юлия

«Что с Абаскалем? Дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашёл другого тренера. Карпин — единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас, вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто ещё может-то возглавить?» — заявил он «Рейтингу букмекеров».

Карпин уже был главным тренером «Спартака» в 2009 году, и уже через год после назначения привёл ФК к третьему месту в Российской премьер-лиге. После сезона-2011/12 он покинул должность, но вскоре вернулся обратно. В 2014 году Карпин и «Спартак» окончательно прекратили сотрудничество. Абаскаль возглавил столичный клуб перед стартом сезона-2022/23 и привёл его к третьему месту в чемпионате России, до этого специалист работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле».

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта Аршавин выразил уверенность в возвращении российских клубов в еврокубки. Он заявил, что это произойдёт, когда завершится специальная военная операция на Украине, но когда именно, уточнять не стал.

Напомним, УЕФА и ФИФА в марте 2022 года приняли решение отстранить российские клубы и сборные различных возрастов от международных соревнований. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.