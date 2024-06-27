Москва, 27 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в административном здании около Купянска в Харьковской области. Об этом 27 июня сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание», — привела его слова «Газета.Ru».

Отмечается, что ВСУ потеряли около роты военных и две единицы гусеничной техники.

От Минобороны России пока не поступало официальных сообщений, подтверждающих удары. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наёмников попали под удар российских военных по району завода тяжёлого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с поставленными ВСУ западными ракетами. Он уточнил, что, по его мнению, для удара использовали две ракеты «Калибр», при этом система ПВО украинской армии не сработала.