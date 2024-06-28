Трубчевский район, Брянская область, 28 июня, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Украинская армия атаковала дронами-камикадзе посёлок Белая Берёзка в Брянской области, написал 28 июня губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Посёлок находится в Трубчевском районе. В результате атаки никто не пострадал.

«В результате террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение», — сообщил Богомаз.

Пожарные ликвидируют возгорание, после чего аварийные бригады приступят к восстановительным работам, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, Богомаз утром 28 июня проинформировал о том, что силы ПВО сбили над Карачевским районом шесть дронов ВСУ.

Минобороны сообщило, что за ночь над Брянской областью сбили 12 БПЛА. В целом за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ.