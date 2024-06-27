Париж, 28 июня, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпийских играх в Париже российских стрелков, гребцов и пятиборцев. Об этом свидетельствует опубликованный на официальном сайте организации обновлённый список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпиады.

Ольга Шклярова ИА REGNUM МОК

«Тяжёлая атлетика… Гребля… Стрельба… Современное пятиборье: нет квот на места для иностранцев с российским паспортом», — говорится в документе.

Отмечается, что до участия в Олимпийских играх в гребле и стрельбе допустили четырёх белорусских спортсменов. Белорусских пятиборцев также не допустили до соревнований.

Всего в окончательный список включены 23 спортсмена с российским паспортом.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву до участия в Олимпийских играх в Париже. Помимо Медведева и Андреевой, МОК также допустил до участия Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову и Екатерину Александрову.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что отношение МОК к российским атлетам и недопущение их до соревнований является этнической дискриминацией. Российский лидер отмечал, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными.