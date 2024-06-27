Вашингтон, 27 июня, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки обсуждают с Израилем возможность поставок Украине израильских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом 27 июня со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times.

Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Соглашение, вероятно, предполагает отправку дорогостоящих систем Patriot сначала из Израиля в Соединённые Штаты, а затем на Украину», — говорится в материале.

Отмечается, что соответствующие договорённости, которые ещё окончательно не достигнуты, обсуждались министрами и высокопоставленными чиновниками США, Израиля и Украины.

Авторы материала подчеркнули, что Израиль с осторожностью относится к одобрению этого соглашения, поскольку опасается последствий, учитывая влияние России в регионе.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приняли решение поставлять Украине зенитные ракетные комплексы NASAMS и Patriot и боеприпасы к ним в ущерб своим союзникам. По его словам, первые поставки ожидаются до конца лета. До этого Financial Times отметили, что США приостановят выполнение всех заказов, связанных с поставками ЗРК Patriot европейским странам, среди которых Германия, Польша и Румыния.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны, в том числе Соединённые Штаты, воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для вооружённых сил Украины, являются законной целью ВС РФ. Министр обороны Андрей Белоусов в ходе телефонного разговора с шефом Пентагона Ллойдом Остином предупредил о рисках эскалации в связи с продолжающимися поставками Украине американских вооружений.