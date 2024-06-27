ДНР, 27 июня, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Бойцы российского добровольческого батальона «Эспаньола» уничтожили ретрансляторы систем наблюдения, беспилотников и связи ВСУ, установленные на самой высокой точке в Часовом Яре, что помогло продвижению подразделения в городе. Батальон сообщил об этом 27 июня в своём Telegram-канале.

Telegram-канал российского добровольческого батальона «Эспаньола». Кадр из видео

Украинские военные установили ретрансляторы на высокой трубе котельной. С их помощью они поддерживали связь, вели наблюдение и управляли беспилотниками. Российские бойцы нанесли по точке два удара беспилотниками.

«Всё это было в моменте уничтожено. Что позволило провести нашим войскам стремительный рывок без единой потери», — говорится в публикации.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Минобороны РФ опубликовало кадры, как российские бойцы уничтожают позиции бригады ВСУ с помощью БПЛА. Сначала операторы беспилотников выявили места нахождения целей в лесополосе, после чего нанесли точные удары дронами-камикадзе.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев 27 июня сообщил, что российские артиллеристы сорвали ротацию противника возле населённых пунктов Водяное, Октябрь, Сторожевое, Новодонецкое и Белогорье. Бойцы нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям украинских войск из артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.