Москва, 27 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Министерство обороны 27 июня опубликовало видеозапись уничтожения российскими военными позиций 81-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии около Белогоровки в ЛНР с помощью ударных беспилотников.

Кадр из видео

На выложенных ведомством кадрах видно, как российские операторы БПЛА точно поражают блиндажи бойцов ВСУ в лесополосе.

Отмечается, что позиции украинских войск в районе Белогоровки выявили операторы беспилотников группировки войск «Юг» Вооружённых сил России. Российские военные также нанесли удары по огневым точкам и личному составу противника.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 июня начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что военные группировки сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции у Водяново, Октября, Сторожевого, Новодонецкого и Белогорья. По его словам, войска группировки «Восток» также за сутки улучшили положение по переднему краю.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 26 июня сообщил, что ВС России за сутки три пусковые установки и транспортно-заряжающую машину американских РСЗО HIMARS ВСУ, а также обслуживавших их иностранных специалистов. Российская армия также нанесла удары по цеху сборки и места подготовки к запуску дронов, и по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 109 районах.