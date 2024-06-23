Москва, 23 июня, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о своей уверенности в том, что все поставленные Россией в ходе специальной военной операции цели будут достигнуты.

РИА Новости / POOL

Видеозапись диалога Путина с участниками его встречи с военнослужащими и выпускниками военных вузов опубликовал в своём Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

На линии фронта сейчас решаются ключевые задачи страны, сказал глава государства.

«От вас сегодня очень многое зависит. Имею в виду будущее нашей страны. Очень многое, может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте. Уверен, у меня нет никаких сомнений, что всё, что мы запланировали, всё будет исполнено», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня в ходе указанной встречи президент также заявил, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности России. Глава государства отметил, что от них зависит успех работы по укреплению системы обороноспособности страны.

Благодаря отваге советских солдат в годы Великой Отечественной войны была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, а сегодня внуки и правнуки советских солдат в Донбассе и Новороссии защищают страну от неонацизма, сказал также президент.

Россия продолжит совершенствовать армию с опорой на передовые технологии и опыт специальной военной операции, заявил также Путин. Продолжится работа над современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые поступают в серийное производство, потенциал армии будет укрепляться в том числе за счёт новейших комплексов с уникальными характеристиками, отметил президент.