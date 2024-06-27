Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. США, вводя антироссийские санкции, ведут хитрую игру против интересов Европы, заявил 27 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM

«И это начали понимать наконец и Евросоюзе, особенно обычные граждане», — добавил он.

Зампред Совбеза указал на рекордное количество рестрикций, введённых США в последнее время. Он подчеркнул, что санкционная политика США в последние годы бывает похожа на истерику, но за ней стоит холодный и циничный расчёт. Политик назвал такие меры нарушением буквы и духа Устава ООН.

Медведев призвал закрепить в международном праве отказ от вмешательства во внутренние дела стран с помощью санкций. Нужно добиться непримиримого отношения к таким мерам, в противном случае ни одна компания, ни один человек не смогут чувствовать себя полноценно защищёнными, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июня заявил, что санкции негативно влияют на страны, которые их вводят. Он также назвал незаконными рестрикции, введённые против России. При этом официальный представитель Кремля указал на то, что в стране научились минимизировать ущерб от санкций и специалисты продолжат развивать этот опыт.

Президент Владимир Путин 24 мая заявил, что санкции способствуют созданию в России новых компетенций в области высоких технологий, а также восстановлению утраченных навыков и знаний. Это оказалось возможным, хотя против страны ввели 16 тыс. разных санкций, подчеркнул глава государства.