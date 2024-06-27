Пекин, 27 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России развивается и значительно укрепился с начала специальной военной операции на Украине, заявил посол США в Китае Николас Бёрнс в интервью, опубликованном 27 июня агентством Bloomberg.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

«Эта оборонно-промышленная база гораздо сильнее сейчас, чем она была даже перед началом [конфликта на Украине]», — признал глава американского диппредставительства.

Бёрнс также обвинил Китай в дипломатической и экономической поддержке России. По мнению посла, КНР якобы не показывает поведение нейтрального государства.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российский ОПК превосходит возможности оборонной промышленности Запада. По его информации, объёмы производства в России на порядки больше, чем в западных страна.

Президент Владимир Путин в мае заявил, что российская промышленность за два года нарастила объём выпуска боеприпасов в 14 раз. Он также сообщил, что производство БПЛА в стране увечили в четыре раза, а бронетанкового вооружения — в 3,5 раза.

При этом российский лидер указал на то, что рост расходов на оборону поможет развитию гражданского сектора промышленности. В том числе это увеличивает количество рабочих мест, добавил он.