Лондон, 30 апреля, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) на порядки превосходит оборонную промышленность Запада по объёму выпускаемого оружия, заявил 29 апреля британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Русские в данное время наращивают производство оружия быстрее, чем способен Запад. Объёмы того, что они производят, уже на порядки превышают то, что Запад производит и может поставлять Украине», — заявил он.

Меркурис добавил, что западным странам трудно поддерживать боеспособность ВСУ. Он также указал на острую нехватку личного состава в украинской армии. Эксперт отметил, что украинцев, бежавших за границу, пытаются заставить вернуться обратно, но ему трудно представить, что нужно сделать, чтобы они захотели попасть на фронт.

Минобороны России 2 января сообщило, что российский ВПК с начала СВО на Украине нарастил производство танков в 5,6 раза, а БМП и БТР в 3,5–3,6 раза. Количество выпускаемых беспилотников выросло в 16,5 раза, а боеприпасов для артиллерии — в 17,5 раза.

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 января сообщил, что в стране кратно повысили объёмы производства основных видов вооружений и боеприпасов. Многие предприятия открыли новые цеха и производственные линии, повысился престиж рабочих профессий, отметил глава военного ведомства.