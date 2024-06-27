Гагра, Абхазия, 27 июня, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Суд в Абхазии отправил под арест подозреваемых в перестрелке, которая 23 июня произошла на границе с Россией у КПП «Псоу». Заседание Гагрского района состоялось 27 июня, сообщили в прокуратуре.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство районной прокуратуры об избрании в отношении братьев Беслана и Батала Годжуа и Константина Чаговец меры пресечения в виде ареста», — процитировал РЕН ТВ представителя прокуратуры.

В СИЗО они проведут два месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня МВД Абхазии проинформировало о задержании всех подозреваемых в перестрелке на границе с Россией. Силовики задержали трёх человек.

Вечером 23 июня возле КПП «Псоу» прогремели выстрелы. В результате погиб один человек, ещё трое — девушка и двое мужчин — пострадали. Девушку ранили в руку, одного из мужчин — в ногу и второго — в живот.

Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконных хранении и перевозке оружия. Силовики в качестве одной из версий рассматривают конфликт из-за бизнеса.